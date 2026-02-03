-Vídeo (1.3369674)\nOs goianos que escolheram um bar para encerrar a noite da última segunda-feira (2), na capital, tiveram uma surpresa especial: o cantor Gusttavo Lima. O artista aproveitou para curtir o descanso em um estabelecimento localizado no setor Alto da Glória, região Sul de Goiânia, e chamou a atenção de quem estava no local por seu carisma e simpatia (veja vídeo acima).\nLonge dos palcos e da rotina intensa de apresentações, o sertanejo surpreendeu os clientes, que não esperavam a visita inusitada. Ao POPULAR, a empreendedora Barbara Siqueira Roberto, de 35 anos, que estava no local, contou como foi encontrar o cantor.\nÉ muito bom você estar em um ambiente descontraído e de repente ver um artista reconhecido nacionalmente usufruindo como você. Ele, como sempre, muito simpático e solícito com todos”.