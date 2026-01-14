O ator Henri Castelli teve uma convulsão após dez horas da Prova do Líder e precisou de atendimento emergencial no BBB 26.\nPor volta das 9h20 da manhã desta quarta-feira (14), ele caiu da plataforma e passou mal. Rapidamente os demais participantes começaram a gritar para chamar os médicos. Uma equipe entrou no provódromo e retirou o ator do local.\nAline Campos adotou novo sobrenome para mudar imagem\n'Eu tive mais votos que o Lula', Cowboy relembra sua primeira participação no reality\nParticipantes do BBB 26: Veja os escolhidos da Casa de Vidro\nUma voz da produção disse que ele estava bem e consciente na hora do atendimento, mas não há mais notícias sobre ele.\nA prova ficou temporariamente parada. "Ele estava querendo desistir. Acabou de virar para mim e falar que queria desistir", afirmou Sara que estava ao lado de Henri.