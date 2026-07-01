-Vídeo - Cirurgia cantor Henrique (1.3428177)\nO cantor Henrique, da dupla com Juliano, passou por uma cirurgia e precisou cancelar dois shows. O caso foi comunicado nas redes sociais da dupla nesta terça-feira (30). Conforme a nota, Henrique já está em casa e ficará de repouso até a próxima quarta-feira (8). Segundo apurado pelo repórter Lucas Barbosa, da TV Anhanguera, o procedimento de emergência foi realizado em Goiânia, devido a uma hérnia na virilha (veja nota ao final do texto).\nAlém disso, Juliano compartilhou um vídeo nas redes sociais em que mostra o irmão usando uma roupa hospitalar. Nas imagens, a filha de Henrique pergunta por que ele está usando um "vestido". O momento descontraído divertiu internautas (assista acima).\nAinda conforme a TV Anhanguera, o problema teve início no último sábado (27), durante um show realizado em Petrolina, no interior de Pernambuco. Apesar do desconforto, Henrique manteve a apresentação ao lado de Juliano. Após o compromisso, o cantor retornou a Goiânia, onde procurou atendimento médico.