O humorista Marquito, 65, sofreu acidente de moto na tarde desta quarta-feira (25).
Integrante do Programa do Ratinho teve um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, perto de sua residência. Ele trafegava pela região quando perdeu o controle da moto e caiu desacordado.
Com o impacto, teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Marquito foi socorrido por uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro.
Marquito foi colocado em coma induzido para a realização de exames complementares, "procedimento padrão para garantir avaliação clínica completa", destacou a assessoria do SBT. A notícia foi dada pelo Portal Leo Dias e confirmada pela reportagem pela emissora.