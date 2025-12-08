Daniel Cady e Ivete Sangalo se divorciaram há cerca de uma semana (Reprodução / Instagram Daniel Cady)\nPouco mais de uma semana após anunciarem que não estão mais juntos, Ivete Sangalo e Daniel Cady voltaram a interagir nas redes sociais, chamando atenção dos fãs pela forma como têm lidado com a separação.\nO nutrólogo postou fotos logo depois de participar de uma travessia em mar aberto na Bahia e descreveu na legenda a alegria e a gratidão que estava sentindo ao completar o circuito de 1,5 km de natação. Ivete, assim como fez dias atrás, o aplaudiu, usando emojis de palmas. A reação dos fãs foi imediata.\nCantor Leonardo é internado em Goiânia\nAtriz Luiza Mariani enfrenta mastectomia dupla após câncer de mama\nZé Felipe muda música dedicada à Virginia para citar Ana Castela\nNos comentários, a cantora usa emojis para parabenizar o ex-marido; no post, Daniel celebra sua participação pela segunda vez na travessia Itaparica–Salvado (Reprodução / Instagram Daniel Cady)