Iza, 35, está de volta à Imperatriz Leopoldinense, no Carnaval do Rio de Janeiro. A cantora foi coroada neste domingo (26) rainha de bateria da agremiação, durante a tradicional feijoada da escola, realizada na quadra em Ramos, na Zona Norte do Rio. O momento marcou o retorno da artista à função que ocupou até 2021.
Radiante, Iza subiu ao palco vestindo um look dourado com franjas e muito brilho. A coroação foi conduzida por Cris Vianna, que passou a coroa à nova soberana da "Rainha de Ramos".
Nas redes sociais, a artista comemorou o reencontro com a agremiação. "Nenhum lugar se compara ao nosso lar", escreveu na legenda da publicação que registrou o momento especial. Após ser coroada, Iza sambou com empolgação ao som da bateria.