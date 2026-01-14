O relacionamento de Jade Picon e André Lamoglia agora é oficial. O ator e a influenciadora, que estão em Fernando de Noronha (PE), publicaram uma foto romântica nas redes sociais nesta terça-feira (13), deixando os fãs entusiasmados.\nO casal já vinha sendo visto junto há alguns meses em praias, festas e viagens. No último final de semana, André se declarou nos "stories" com uma foto de Jade tomando sol.\nMara Maravilha anuncia fim do casamento com Gabriel Torres\nLauana Prado anuncia término com Tati Dias, e influenciadora chora nas redes sociais\n"Muito bonita, sim, a praia mais bonita do mundo com a mulher mais bonita ao meu lado. E o seu nome é Jade Picon", escreveu o ator.\nA publicação desta terça, porém, gerou alvoroço nas redes. Famosos como Giulia Be, Giovanna Lancelotti e Maisa Silva comentaram com coraçõezinhos e elogious ao casal. "Que coisa linda", escreveu Maisa. Vini Jr. comentou em espanhol: "la pareja" (o casal).