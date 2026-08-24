-VÍDEO (1.3448168)\nA dupla João Neto e Frederico mostrou a bandeira do Vila Nova no show da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Um vídeo publicado nas redes sociais da dupla mostrou o momento em que eles estenderam a bandeira do time no meio do palco. Os internautas e torcedores goianos reagiram com empolgação: ‘Vilaaaaaaaaaa’ (veja vídeo acima).\nO vídeo foi publicado nas redes sociais da dupla no domingo (23) já acumula mais de 28,3 mil visualizações. Em meio aos vários sucessos cantados pela dupla durante a apresentação, a bandeira tomou o palco e, em contrapartida, houve vários comentários na postagem, nos quais vários torcedores vibraram pelo time.\nBandeirão do maior clube e maior torcida do Centro-Oeste do Brasil”, escreveu um torcedor.\nCantor emociona ao contar como amigos o trouxeram de volta para a música após quase desistir da carreira