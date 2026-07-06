-Conversa com Bial (1.3429907)\nA dupla João Neto e Frederico revelou que conheceu a cantora Marília Mendonça quando ela tinha cerca de 13 anos de idade, na recepção do escritório deles, em Goiânia. Segundo João Neto, a Marília foi até lá e pediu para mostrar algumas músicas. Mais de 15 anos depois, eles lembram que ficaram impressionados com a qualidade das composições e melodia, que no futuro ficaria conhecida como a 'Rainha da Sofrência".\n“Ela veio suadinha, com um violão na mão, bem humilde mesmo e perguntou: ‘Posso cantar algumas músicas?’” lembra ele.\nA dupla conta que conheceu Marília em 2010, em setembro. João Neto diz que estava com Frederico resolvendo algumas pendências no escritório quando, às 17h, avisaram que uma menina estava na recepção e queria mostrar uma música a eles.\nJoão Neto e Frederico contam que Marília Mendonça estava nervosa quando os conheceu (Reprodução e Divulgação/Maurício Antônio)