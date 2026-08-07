-VÍDEO (1.3442318)\nO cantor Jorge, da dupla com Mateus, doou dois violões autografados para o Leilão do Bem do Hospital Araújo Jorge. Um vídeo publicado pelo prefeito José Airton de Oliveira mostra o cantor autografando o instrumento (veja o vídeo acima). O leilão será realizado no sábado (8), a partir das 10h, na cidade de Firminópolis, na região oeste do estado.\nO vídeo publicado pelo prefeito na quinta-feira (6) agradece a doação do cantor. “Nossa gratidão ao Jorge por esse gesto de generosidade e por abraçar essa causa tão importante. Que Deus o abençoe abundantemente”, agradeceu o prefeito na postagem.\nAlém do prefeito, Deuba Assunção, gerente de relações institucionais do hospital, informou que a doação “representa uma importante fonte de recursos para o custeio e a manutenção das atividades da instituição.”