Jorge e Mateus com o cartor e apresentador Daniel durante gavação de programa (Divulgação/Instagram dupla Jorge e Mateus)\nA dupla sertaneja Jorge e Mateus anunciou uma pausa na carreira em 2026. A notícia foi dada pelos próprios artistas durante participação no programa 'Viver Sertanejo', apresentado pelo cantor Daniel, na TV Globo, neste domingo (19).\nNão vai chegar a ser um ano, acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso, é uma hora de você pensar nas novas diretrizes. Os caminhos que a gente deve percorrer agora para os próximos 20 anos", contou Jorge.\nA parada nas agendas de shows e outros compromissos, caso ocorra, será justamente no ano em que a dupla completará 21 anos. Mateus completou que é o momento também de eles ficarem mais próximos da família, inclusive dos filhos.