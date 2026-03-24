Emparedado da semana, Juliano Floss confrontou Marciele Albuquerque no começo da noite de segunda-feira (23) no BBB 26 (Globo). O dançarino ficou sabendo de uma fofoca envolvendo o nome dele e foi tirar a história a limpo.\nDe acordo com o camarote, a cunhã-poranga tentou sabotar a amizade dele com Chaiany Andrade. A goiana havia contado para o loiro que Jordana Morais e Marciele falaram que, após a briga dela com Ana Paula Renault, o jovem passou a questionar a ingenuidade da pipoca e indagar se ela estava fazendo um personagem lá dentro.\nA paraense se defendeu, afirmando que quem passou a fofoca foi a Jordana, apesar dela também estar presente na conversa. A advogada contou sobre uma conversa entre Ana Paula, Milena e Juliano Floss que ouviu no sábado, quando Cowboy ativou um card de áudio na central do líder.