Após mais de três meses de confinamento no BBB 26, Juliano Floss já teve um dos reencontros mais aguardados fora da casa. O ex-brother contou que foi surpreendido pela namorada, Marina Sena, logo ao chegar em casa.
Você acredita que eu cheguei e ela estava me esperando no quarto? Foram 101 dias sem ver... eu já estava ficando louco", disse, em tom bem-humorado, durante participação no Mais Você, nesta sexta-feira (24).
O dançarino foi o convidado do tradicional Café com o Eliminado, quadro apresentado por Ana Maria Braga, e falou abertamente sobre o relacionamento com a artista, que já dura quase dois anos.
Segundo Juliano, antes de entrar no reality, a rotina do casal era bastante próxima, mesmo com a agenda intensa de shows da cantora. "Eu dava um jeito de estar com ela. Ia para quase todos os shows", contou.