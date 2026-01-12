A cantora Lauana Prado usou as redes sociais para comunicar sobre o fim de seu relacionamento com a influenciadora Tati Dias. Ambas estavam juntas desde 2024.\n"A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda. Mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas", diz trecho de comunicado.\n"E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão", escreveu a sertaneja.\nEm seu perfil no Instagram, Tati chorou e pediu para que as pessoas respeitem o momento. "Preciso encontrar uma forma de continuar a minha vida. E preciso que vocês ajudem. Se vocês sentem qualquer carinho por mim, pela Lauana, ajudem", disse.\nEla também tentou explicar os motivos do término, que teria partido de Lauana. "Não tenho o que falar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitar a decisão de ir embora. Só respeitem esse espaço."