-VÍDEO (1.3368314)\nA cantora sertaneja Lauana Prado deixou uma declaração romântica para Tati Dias escrita ‘te amo’ em uma postagem da rede social. A cantora havia informado o fim do relacionamento no início deste ano. No entanto, a declaração causou repercussão e vários internautas concluíram e celebraram o retorno da relação, o que ainda não foi confirmado pelas duas.\nA declaração foi escrita em um vídeo motivacional publicado por Tati Dias nesta segunda-feira (26). No vídeo, Tati Dias , aproveita o início da semana e deixa um lembrete:\nLembrete de segunda-feira, você é absolutamente capaz de criar a vida com a qual não consegue parar de pensar. Pare de viver na sua cabeça, pare de duvidar de si mesma. É hora de fazer seus sonhos acontecerem”, disse no vídeo.\nDeclaração de Luana Prado na postagem de Tati Dias (Reprodução / Instagram de Tati Dias)