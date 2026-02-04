A cantora sertaneja Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias decidiram dar uma nova chance ao amor. Em tom de descontração, o casal confirmou que reatou o relacionamento. “Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, afirmaram as duas durante o anúncio feito na tarde desta terça-feira (3), em um perfil digital da artista.\nO vídeo agitou as redes sociais e os fãs que estavam ansiosos pela reconciliação. Em sua última publicação, um internauta chegou a comentar: “Felicidades para o meu casal favorito”.\nLauana e Tati estavam separadas desde o dia 12 de janeiro, quando a cantora usou as redes sociais para anunciar o fim do romance. “Com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão", disse a artista, à época.\nCantora Lauana Prado e influenciadora Tati Dias anunciaram o retorno do relacionamento (Reprodução/ Redes Sociais Lauana Prado)