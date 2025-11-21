-Leonardo cola chiclete em capô de carro importado de desconhecido para tomar dose e viraliza (1.3339987)\nUm vídeo do cantor Leonardo viralizou ao mostrar o sertanejo colando um chiclete mastigado no capô de um carro importado durante uma conversa descontraída. As imagens, que circulam pelas redes sociais, dividiram opiniões entre os seguidores que acharam a atitude engraçada e outros que consideraram o gesto inusitado ou desrespeitoso, dependendo se o carro era dele ou de outra pessoa.\nDiante da repercussão, a reportagem entrou em contato com a assessoria de Leonardo, que informou que não haverá um posicionamento oficial.\nWePink: Empresa de Virginia deverá pagar R$ 5 milhões em indenização por dano moral coletivo\nCantor Bruno, dupla de Marrone, leva esposa para passear em fusca relíquia; vídeo