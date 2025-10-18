-VÍDEO: Casal faz surpresa (1.3325735)\nO público que foi curtir o show de Leonardo em Sarandi (PR) nesta sexta-feira (17) acabou ganhando um presente duplo, e o próprio cantor também. Durante a apresentação, o sertanejo foi surpreendido com a visita do filho Zé Felipe e a cantora Ana Castela, que subiram ao palco de surpresa para cantar com ele.\nO trio se reuniu justamente no momento em que Leonardo interpretava o clássico “Evidências”, uma das músicas mais emblemáticas da música sertaneja. O público foi à loucura quando Zé e Ana pegaram o microfone e acompanharam o pai em coro.\nEm outro momento do show, Ana Castela ainda protagonizou um dueto com Leonardo, arrancando aplausos calorosos da plateia. O registro da cena foi feito e compartilhado nas redes sociais pela cantora e compositora Duda Bertelli, que também participava do evento.