-Leonardo grava vídeo em casa após receber alta (1.3347504)
O cantor Leonardo gravou um vídeo em casa após receber alta do hospital agradecendo o carinho dos fãs (assista acima). Segundo a assessoria, o sertanejo foi internado no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, após ser diagnosticado com o quadro clínico de gastroenterite.
Acabei de chegar em casa, graças a Deus. Eu tive uma gastroenterite, resumindo uma caganeira. Aí desidratei e tive de correr para o hospital para tomar um soro. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês", disse o cantor.
O cantor Leonardo foi submetido à hidratação venosa com solução fisiológica e foi atendido pelo cardiologista, Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso Souza. A esposa do cantor, Poliana Rocha, divulgou o estado de saúde do cantor na manhã desta segunda-feira (8). Na foto, o cantor aparece deitado na cama de um quarto de hospital, com o rosto virado para a parede.