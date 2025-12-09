Cantor Leonardo internado em Goiânia (Reprodução/Instagram Poliana Rocha)\nO cantor sertanejo Leonardo foi internado nesta segunda-feira (8) em um hospital de Goiânia com um quadro de gastroenterite e deve receber alta médica nesta terça-feira (9), segundo a assessoria do cantor. A esposa do artista, a jornalista Poliana Rocha, publicou em suas redes sociais a rotina de acompanhamento no hospital.\nLeonardo foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele recebeu soro para hidratação e seu quadro de saúde é estável.\nEm suas publicações, Poliana mostrou desde a chegada ao hospital, com Leonardo no carro, até as refeições que ela fez como acompanhante.\nCantor Leonardo é internado em Goiânia\nLeonardo cola chiclete em capô de carro importado de desconhecido para tomar dose e viraliza; vídeo