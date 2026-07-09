-Vídeo Daqui (1.3430988)\nO cantor Leonardo mostrou a praia do Rio Araguaia, na divisa de Goiás com Mato Grosso, em vídeo publicado nas redes sociais de Poliana Rocha, sua esposa. No vídeo, o cantor fala sobre a ponte Itacaiú, considerada a maior ponte que existe por sobre o leito do Rio Araguaia. (Veja acima).\nA ponte Itacaiú possui 720 metros de extensão e está localizada no distrito de Itacaiú, a cerca de 30 quilômetros de Britânia (GO), na região oeste do estado. Inaugurada em 1986, sob a gestão do então governador Onofre Quinan, a ponte foi projetada com o objetivo de ligar o extremo oeste goiano ao estado de Mato Grosso, mais especificamente ao município de Cocalinho.\nNas redes sociais, Poliana Rocha compartilhou a ida do casal à região do Araguaia em foto dos dois dentro de um avião particular. “Indo...”, escreveu, em foto descontraída com o marido.