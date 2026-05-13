-SÓSIA DE ZÉ FELIPE (1.3409372)\nO influenciador digital Gustavo Padilha, também conhecido como Zé Gustavo, se encontrou com o cantor Leonardo e impressionou a web com sua semelhança com o cantor Zé Felipe, que é um dos filhos de Leonardo.\nDurante o encontro, Leonardo fala: “Ô Zé Felipe, bom? Olha o Zé Felipe aí!”, brincou o sertanejo. As pessoas que estavam em volta também se impressionaram e riram da semelhança entre o influenciador e Zé Felipe.\nGustavo Padilha contou em entrevista à reportagem que seu pai o ligou e avisou que Leonardo tinha chegado em sua cidade e que estava em um hotel próximo a sua casa. "Estava chegandono hotel e indo embora para casa. Entrei no hotel e fiquei esperando o Leonardo, depois de 10 minutos ele chegou", conta o influenciador.\nFamoso entre universitários: saiba qual bar de Goiânia que se tornou cenário de clipe de Zé Felipe