O cachorro Lindolfo não faz parte do elenco do BBB 26 (Globo), mas é uma das grandes personalidades do reality. Pet de Samira Sagr, o cãozinho de três pernas fez sucesso nas redes, foi contratado por marcas e ganhou uma prótese.
Na noite de quarta-feira (4), a sister, por ser a líder da semana, teve uma festa em sua homenagem. Na celebração, ela recebeu uma carta "assinada" por Lindolfo e chorou ao descobrir que o pet recebeu um presente especial.
Tenho uma novidade incrível para te contar. Sei que você vai amar. Adivinha só, isso mesmo, a minha perninha! Tudo graças a você, mamãe! Muito obrigada por tudo, te amo demais", leu a sister, em voz alta.