-VÍDEO: Luan Santana fala sobre Serena (1.3461404)\nO cantor Luan Santana se emocionou durante o show de sua turnê 'Registro Histórico' realizado neste domingo (27), em Goiânia. A apresentação teve um significado especial para o artista: foi a primeira vez que a filha dele, Serena, esteve em um show do pai. Serena é filha de Luan com a modelo Jade Magalhães.\nDurante a apresentação, o cantor contou ao público que a menina já tinha acompanhado o trabalho dele pela televisão, mas nunca tinha visto um show de perto.\nEla nunca foi a um show meu. Só pela TV, os meus clipes, as minhas músicas”, disse Luan.\nCarrinho de pipoca é atingido por fogo antes de show de Luan Santana; vídeo\nNasce Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães\nLuan Santana se casa com Jade Magalhães no civil\nO cantor afirmou que queria que Goiânia fosse a primeira cidade onde a filha sentiria de perto a energia dos fãs. Segundo ele, a escolha também foi uma forma de apresentar a Serena à “família” que construiu ao longo dos 19 anos de carreira.