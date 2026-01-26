Juliano, da dupla Henrique & Juliano, adquiriu um jato particular no valor de R$ 80 milhões. O modelo Citation Sovereign+ 2015 conta com nove assentos, motores Pratt & Whitney e desempenho ideal para cruzar o país com segurança e privacidade. Nas redes sociais, o cantor compartilhou com os seguidores o sonho de pilotar a aeronave.\nAinda quando criança, a profissão do meu pai despertou um sonho em mim: me tornar piloto de avião. Logo nos primeiros voos ao lado dele, me bateu a curiosidade de saber o que cada botão daquele fazia".\nJuliano contou que pilotou sozinho pela primeira vez em 2008 os modelos Seneca 2 e Skylane. Já em 2010, quando a música levou o cantor para Uberlândia (MG), aproveitou para iniciar o curso de aeroclube.\nA necessidade de ter um avião surgiu em 2014, quando a média de shows da dupla era de 25 por mês. Dessa forma, a dupla comprou um PT-LEY, o mesmo que o pai de Juliano pilotava no trabalho.