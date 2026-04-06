Margareth Serrão e os filhos, os empresários Virginia Fonseca e Willian Gusmão (Reprodução/Redes sociais de Margareth Serrão)\nApós a repercussão da fala do irmão de Virginia Fonseca, o empresário William Gusmão, que mora em Goiânia, de que não foi convidado para o aniversário da influenciadora, a mãe dos dois, Margareth Serrão, negou qualquer crise familiar. Em comentário feito na publicação de uma influenciadora que repercutiu o caso, ela afirmou que a relação entre os filhos segue preservada.\nEm crítica à narrativa levantada sobre um suposto abalo entre os irmãos, Margareth afirmou que William ama a irmã e que a postagem estaria tentando criar rivalidade na família (veja o comentário na íntegra abaixo).\nAi você está enganada, o irmão da Virgínia, que também é meu filho, ama a irmã e tudo que ele deseja a irmã é real. Não venha colocar seu veneno entre família, não nas minhas crias”, escreveu a empresária.