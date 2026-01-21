-MaeVirginia_210126 (1.3364280)\nMargareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, apareceu pela primeira vez nas redes sociais após sofrer um acidente de carro. Nas publicações, ela tranquiliza os fãs e compartilha um momento de carinho com a filha e os netos.\nO acidente aconteceu na última terça-feira (20), no Km 495 da BR-153, após o Rio Meia Ponte, sentido Goiânia - Aparecida de Goiânia. Margareth foi levada ao hospital para se certificar de que não houve consequência grave, mas já está em casa.\nMuito amor! Graças a Deus!”, escreveu.\nMargareth Serrão recebe carinho da família após acidente em Goiânia (Reprodução/Instagram de Margareth Serrão)\nNos vídeos, ela aparece deitada na cama com as netas, Maria Alice e Maria Flor, e com a filha Virginia. As quatro se juntam em um abraço enquanto a avó recebe beijos. A mãe da influenciadora também publicou um vídeo com o neto caçula, José Leonardo.