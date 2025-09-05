A dupla de cantoras Maiara e Maraísa participou do casamento do irmão Marcos César com a médica, Milena Teodoro, em Goiânia. Em uma publicação nas redes sociais, Maraísa parabenizou o casal: "que o amor e a cumplicidade estejam presentes na vida de vocês". As fotos compartilhadas pela cantora mostram os looks dos convidados e a alegria do casal (veja as fotos abaixo).\nNa legenda, a cantora desejou felicidades e pediu que Deus seja o alicerce do casamento. Milena e Marcos celebraram a união no civil na terça-feira (2). As postagens foram feitas pelas artistas na quarta-feira (3).\nQue Ele abençoe, guarde e proteja esse lindo casal. O que Deus uniu, ninguém separa. Amo muuiiito vocês… Felicidades!!", escreveu a cantora.\nGusttavo Lima ganha bolo dos filhos para comemorar o aniversário; vídeo\nZezé di Camargo chega em festa de Barretos com Cybertruck avaliada em R$ 1,6 milhão