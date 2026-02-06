SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma briga feia entre Juliano Floss e Jonas Sulzbach no BBB 26, surgiu nas redes sociais um vídeo em que Marina Sena, a atual namorada de Floss, dança com Mari Gonzalez, influenciadora que é ex de Jonas. E logo internautas começaram a associar o vídeo a um suposto sarcasmo.Porém, o vídeo é antigo. A própria Mari usou as redes para desmentir e dizer que o conteúdo foi usado sem que ela soubesse.Em resposta a uma seguidora, que afirmou que gostava dela antes da "dancinha zombando do Jonas", a influenciadora se defendeu."Aquele vídeo é antigo, de outro momento e foi usado fora de contexto sem meu consentimento. Jamais faria ou permitiria isso, não faz parte do meu caráter", pontuou.A explicação mexeu mais ainda com os fãs do reality. "Amo como, de repente, todos os vídeos comprometedores são de outra época e sem consentimento. A memória falha exatamente quando o algoritmo não perdoa", escreveu um."Deixa de ser sonso, esse vídeo não é sobre o Jonas e nem é atual", escreveu outra seguidora.Bastou Mari e Jonas anunciarem, em outubro de 2023, que não estavam mais juntos para as especulações e o interesse pela vida de ambos aumentarem sensivelmente.Desde 2015 eles representavam um dos poucos casais de ex-BBBs que continuavam firmes e fortes. Os dois, inclusive, começaram a construir uma casa.