Depois de dias de apreensão, Kelly Key usou as redes sociais para dar uma notícia mais tranquila aos fãs: o marido, Mico Freitas, já está em casa após sofrer um AVC no início da semana. A cantora contou que ele recebeu alta nesta quinta-feira (9) e segue em recuperação, ainda sob cuidados médicos.\nSegundo Kelly, o quadro de Mico evoluiu de forma estável, o que permitiu que ele deixasse o hospital em Lisboa, em Portugal. Apesar disso, a investigação médica continua. Um dos exames feitos durante a internação não trouxe um resultado conclusivo, e um novo procedimento mais detalhado já está previsto.\nKelly Key diz viver com medo de vizinho há dois anos\nKelly Key revela convite para 'BBB 25' ao lado da filha\n"Ele está bem, medicado e se recuperando. Agora seguimos com calma, acompanhando tudo de perto", escreveu a artista, destacando que os próximos passos dependerão do novo diagnóstico.