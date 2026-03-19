Marvvila, de 26 anos, passou nesta terça-feira (17) por um procedimento cirúrgico no ouvido esquerdo, após relatar fortes dores na região. Exames identificaram a presença de um tumor benigno, sem maiores riscos. "Marvvila passa bem, já está em processo de recuperação e segue sob acompanhamento médico", informou a assessoria da artista, através de comunicado à imprensa.\nNa mesma oportunidade, a cantora também realizou outras duas cirurgias, para a correção do desvio de septo e redução dos cornetos nasais. "Todos os procedimentos foram previamente programados e organizados pela artista e sua equipe, não se tratando de uma situação emergencial e sem prejuízo aos compromissos já assumidos."\nMãe de Ney Matogrosso morre aos 103 anos\nConheça caminho de Wagner Moura e outros brasileiros para chegar a Hollywood