O cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, anunciou sua separação com Paula Aires nas redes sociais, neste sábado (2). Na postagem, o artista agradeceu pelos 14 anos que passou ao lado da agora ex-companheira.\nMatheus e Paula estavam casados desde março de 2018. Ainda na publicação, Matheus escreveu que a trajetória dos dois foi marcada por conquistas, mas que os objetivos individuais de cada um começaram a pesar no relacionamento.\n"Construímos juntos uma família que nos enche de orgulho e uma trajetória marcada por conquistas que sempre levaremos conosco", descreveu.\nO cantor ainda destacou que o amor por Paula não acabou, mas que o relacionamento como casal chegou ao fim.\nMatheus também destacou que o casal pensava em não divulgar a informação ao público nas redes sociais, mas que optou por compartilhar a separação para que o fato não chegasse de forma distorcida aos fãs.