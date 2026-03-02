Monica Iozzi, 44, afirmou nesta segunda-feira (2) que foi internada após apresentar um quadro de afasia. Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz e apresentadora disse que ficou uma semana hospitalizada e que já está recuperada, prestes a receber alta.\n"Queridos, queridas, eu estou internada há uma semana. Hoje, ainda bem, é meu último dia aqui de internação, mas agora tá tudo bem. Está tudo bem mesmo. Eu tive um quadro de afasia. É uma coisa muito louca", começou Monica no seu relato.\n-Vídeo (1.3380742)\nSegundo ela, a internação começou no Hospital Israelita Albert Einstein e depois seguiu no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ambos em São Paulo. Iozzi afirmou que o problema foi provocado por uma reação adversa a um medicamento, o que comprometeu temporariamente a sua comunicação. "Já estou voltando para casa", completou para tranquilizar amigos e seguidores.