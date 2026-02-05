O dublador Ricardo Schnetzer morreu nesta quarta-feira (4) aos 72 anos.\nO que aconteceu\nA notícia foi divulgada por seu sobrinho, o também dublador Victor Vaz. "Tio, obrigado por me acompanhar nessa jornada desde a minha adolescência. O senhor me ensinou o valor da palavra ÉTICA e a defendê-la com unhas e dentes", escreveu.\nUm post compartilhado por Victor Vaz (@victorvazreal)\nMorte de professora do IFG gera comoção nas redes sociais\nPacientes morrem após acidente com van da Prefeitura de Pires do Rio\nMorre, aos 78 anos, Paghetti, ídolo no futebol goiano\nRicardo Schnetzer havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Trata-se de uma doença degenerativa que ataca os neurônios motores.\nEm janeiro, seu sobrinho abriu uma vaquinha online para bancar o tratamento. A campanha tinha a meta de R$ 200 mil e arrecadou cerca de R$ 119 mil. O valor foi utilizado para despesas como plano de saúde, cuidadoras e medicamentos.