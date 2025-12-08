O cantor sertanejo Mauri Lima, 55, irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu em acidente na tarde deste domingo (7). O artista fazia dupla com Maurício, seu outro irmão, há 35 anos. A informação foi confirmada em nota pela assessoria de Chitãozinho e Xororó.\n"O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor", disse a nota.\nO acidente aconteceu no km 372,7 da BR-116/SP, em Miracatu, no sentido São Paulo, por volta das 14h. A colisão envolveu um caminhão, uma caminhonete e uma van. Uma pessoa teve ferimentos leves e cinco ficaram feridas de forma moderada. Também houve duas mortes - uma delas foi a de Mauri. Equipes da concessionária Arteris e da PRF participaram do atendimento.