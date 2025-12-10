Cantor Leonardo ao lado de Ede Cury (Reprodução / Instagram Leonardo)\nMorreu, nesta terça-feira (9), Ede Cury, assessora de imprensa do cantor Leonardo. Nas redes sociais, o sertanejo se despediu de forma emocionada da profissional que trabalhou com ele por mais de 25 anos, desde a dupla com Leandro: “Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga”. Ela atuava também com outros artistas, como a apresentadora Ana Maria Braga.\nMinha querida Ede, você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade. Para sempre estará no meu coração", declarou o cantor.