Morreu, nesta segunda-feira (23), o ator Gerson Brenner, que fez novelas como "Rainha da Sucata" e "Deus nos Acuda", sucesso da Globo nos anos 1980 e 1990. Ele tinha, 66 anos e, desde os 38, enfretava as sequelas de um tiro que levou na cabeça, durante um assalto, em agosto de 1998, quando estava no ar como o fazendeiro Jorginho de "Corpo Dourado".
A informação foi confirmada à Folha pela sua mulher, Marta Brenner, com quem estava casado desde 2014. Ele deixa ainda as filhas, Vitória Brenner, de 25 anos —do relacionamento com a bailarina Denize Taccto, que estava grávida da menina na época do acidente—, e Anna Luisa Haas Oliveira, de 31 anos —da ex-modelo Ana Cristina.
O ator viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro quando foi baleado enquanto trocava os pneus de seu carro no acesso 60 da rodovia Ayrton Senna, ligação com via Dutra. Ele ficou interado por meses, até outubro de 1998, quando teve alta. Desde então, lidava com problemas de fala, de locomoção e cognitivas e usava cadeira de rodas.