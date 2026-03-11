O funkeiro MC Danilo Boladão morreu nesta quarta-feira (11) em Santos, no litoral de São Paulo. A equipe da 300 Produtora, que agenciava MC Danilo Boladão, lamentou a morte nas redes sociais. "Com pesar, comunicamos o falecimento do nosso Patrimônio Histórico do Funk da Baixada Santista", diz a nota, que ainda pede uma colaboração financeira para a viúva de Boladão, Thays Kolben.\nEm contato com o UOL, a produtora afirmou que ele sofreu três paradas cardíacas e morreu por volta de 4h40 da manhã. O velório acontece ainda hoje. Enterro será amanhã.\nAna Castela joga futevôlei com Leonardo na fazenda do cantor; vídeo\nGretchen diz que não se casou 18 vezes\nEle deixa a esposa, Thays Kolben, uma filha e um neto. Antes de morrer, MC Danilo Boladão ainda publicou uma prévia de uma música que estava produzindo ao lado de Paulinho da Capital, FR da Norte, DJ Nenê, DJ Wilton e DJ Perera.