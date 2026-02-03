Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, presa em Orlando (Reprodução/ Current Inmate Database/ Intagram de Amanda Vasconcelo)\nA esposa de Henrique, que faz dupla com o irmão Juliano, Amanda Vasconcelos Tavares Reis, foi presa em Orlando, na Flórida, após dirigir sem carteira de habilitação. Ela foi autuada a pagar uma multa de 500 dólares.\nA prisão aconteceu nesta segunda-feira (2), mas ainda houve confirmação se houve pagamento de fiança e liberação de Amanda. As informações são do Departamento do Sheriff do condado de Orange, dados públicos.\nMara Maravilha é internada na UTI\nPaolla Oliveira publica fotos tomando banho de cachoeira: 'Para energizar e encerrar'\nSegundo o relatório da polícia de Orlando, Amanda estaria conduzindo um veículo sem carteira de habilitação e teria fugido da polícia com sirenes e luzes ativas.