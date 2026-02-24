-VÍDEO: Mulher do sertanejo Guilherme, da dupla com Hugo, compartilha fotos do primeiro filho (1.3378210)\nMarcela Fortunato, mulher do cantor sertanejo Guilherme, que faz dupla com Hugo & Guilherme, compartilhou fotos do rosto do filho pela primeira vez em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (23). Com fotos e vídeos, a psicóloga apresentou Caetano ao público.\nEm um dos vídeos, ela surge dançando com o filho nos braços. Ao revelar o rosto da criança, ela falou sobre o processo vivido até ali e o significado da maternidade.\nA pressa é barulhenta e tudo que cresce em silêncio cresce duas vezes. Tem coisas que precisam de tempo, e nós tivemos o nosso. Esse é o rosto do meu silêncio e do meu amadurecimento”, escreveu.\nCantor Guilherme, da dupla com Hugo, e esposa contam que perderam um dos gêmeos que esperavam; vídeo