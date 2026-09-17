-VÍDEO (1.3457311)\nUma mulher viralizou ao mostrar encontro que teve com a dupla Jorge e Mateus em um pit dog de Goiânia no final de semana. Andréia Britto comentou na postagem: “Do nada, pelo amor de Deus, Jorge e Mateus”. O vídeo já conta com mais de 171 mil visualizações (assista ao vídeo acima).\nO vídeo foi compartilhado nas redes sociais de Andréia Britto no sábado (12) e ganhou ainda mais repercussão nas redes sociais após o encontro ser compartilhado em uma página de fãs da dupla na quarta-feira (16).\n“Pensando que vai ser só mais uma noite qualquer e o universo resolve colocar Jorge e Mateus no seu caminho”, comentou a página de fãs. A dupla reagiu e deixou dois corações na postagem.\nNo registro, Andréia filma o pit dog com pouco movimento durante a noite e alguns funcionários trabalhando no local, quando amplia a imagem e mostra a dupla sentada do outro lado da lanchonete, conversando e lanchando. Além de registrar a presença dos cantores no local, ela não perdeu tempo e tirou uma foto ao lado da dupla.