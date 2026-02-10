-VÍDEO: Murilo Huff conhece vaca milionária (1.3372690)\nO cantor Murilo Huff conheceu, no último sábado (10), a vaca Nelore Donna FIV Ciav, considerada a mais cara do mundo. A visita aconteceu em uma fazenda em Uberaba (MG), onde o animal permanece sob os cuidados da Agro Mata Velha. O artista adquiriu parte dos direitos comerciais da matriz em um leilão realizado em novembro do ano passado.\nPara entender o valor recorde, 25% dos direitos da Donna FIV Ciav foram comercializados por R$ 13,5 milhões, o que elevou o valor total do animal a R$ 54 milhões. O novo patamar do gado de elite foi estabelecido durante o leilão Cataratas Collection, promovido pela Casa Branca Agropastoril em parceria com a RS Agropecuária, em Foz do Iguaçu (PR). Entre os compradores está a Nelore Huff, marca ligada ao cantor.