O cantor Murilo Huff foi internado em Goiânia após apresentar sintomas de um forte quadro viral. Segundo a assessoria de imprensa, ele deu entrada no Hospital Albert Einstein no início da tarde de sexta-feira (20) e segue em observação.
De acordo com a equipe do artista, Murilo foi diagnosticado com uma forte gastroenterite, o que o impossibilitou de cumprir a agenda de shows. Conforme o comunicado publicado nas redes sociais do artista, por orientação médica, ele precisou cancelar a apresentação que faria neste sábado (21), em Lago Verde (MA), no evento Lava Pratos Gigante 2026 (veja a nota completa ao fim da matéria).
Em nota enviada à imprensa, a produção informou que o cantor permanece sob cuidados médicos e que a alta dependerá de nova avaliação.