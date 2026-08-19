Há músicas que fazem sucesso. Outras acabam virando parte da memória afetiva. Deusa do Araguaia, interpretada por Mattão & Monteiro, está nesse segundo grupo. Gravada pela dupla em 1983, a canção atravessou quatro décadas e agora ganhou uma nova e inusitada forma de chegar ao público: virou cachaça.\nO lançamento do aguardente Deusa do Araguaia marca uma nova etapa na trajetória da dupla, que comemora 45 anos de história e continua buscando maneiras de dialogar com diferentes gerações sem abrir mão do sertanejo romântico e do chamado “modão”, sua marca registrada.\nEles acabam de lançar o projeto Os Últimos Românticos, com uma proposta de seresta e já trabalha com novos projetos. Entre eles está a gravação de um DVD com participações especiais de nomes importantes da música sertaneja.\nA ideia de transformar a música em produto nasceu justamente da força que a canção conquistou ao longo do tempo. Na época da gravação, o compositor e produtor Lindomar Castilho, amigo e compadre da dupla, já apostava alto no futuro da obra. “Ele chegou a dizer que aquela canção eternizaria Mattão & Monteiro no Brasil e no mundo. E ele estava certo”, lembra Monteiro.