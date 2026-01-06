Uma música inédita de Marília Mendonça anunciada em 2021 chegará ao público no próximo dia 15 de janeiro. Intitulada "Você Me Fez Odiar o Carnaval", a faixa amplia a discografia póstuma da artista e foi pensada originalmente para o Carnaval de 2022, mas acabou arquivada após sua morte, em novembro daquele ano.\nEm 21 de outubro de 2021, 15 dias antes do acidente aéreo que vitimou a cantora aos 26 anos, Marília contou aos seguidores que havia composto uma canção para o período carnavalesco. "Fiz uma música para lançar no Carnaval e o nome dela é 'Você me fez odiar o Carnaval'", escreveu.\nCom versos que ambientam a dor amorosa em meio à festa -"Você me fez odiar o Carnaval / Vou sair nem a pau / Brasil feliz e eu mal"-, a música mantém a sofrência característica do repertório da artista. A letra ainda traz imagens de abandono em pleno clima carnavalesco, como a referência a Salvador e ao abadá que vira pijama.