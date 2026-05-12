Viviane Araújo revelou que pediu a retirada de cenas de "Três Graças" exibidas nos shows de Belo. Segundo a atriz, as imagens românticas dos personagens Consuelo e Misael estavam sendo usadas durante apresentações do cantor, o que a incomodou.\n"Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar", afirmou em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band. Viviane contou que o pedido foi feito de forma amigável por meio de sua equipe artística e acabou atendido.\nA atriz explicou que considera inadequado misturar o trabalho da novela com os shows do pagodeiro. "Ali é o Belo fazendo um show, não é o Misael no palco contando uma história", declarou.\nTrês Graças: Lucélia dá abrigo temporário a Ferette na Chacrinha\nTrês Graças: Lucélia consegue pegar os vestidos de noiva de Lorena e Viviane\nTrês Graças: Arminda liga para Joaquim perguntando se o plano de fugir ainda está de pé