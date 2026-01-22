No final da tarde de quarta-feira (21), no BBB 26 (Globo), Babu Santana se desentendeu com Jonas Sulzbach e, mais tarde, na festa, o ator repercutiu a discussão, afirmando que não quer mais se aliar ao modelo.\nMais cedo, Babu parou de fazer comida para fumar e, quando voltou para a cozinha, percebeu que alguém tinha mexido nas panelas. O brother reclamou e disse que se sentiu ignorado pelos companheiros do VIP.\n"Não estou dizendo que você está errado ou que fez por maldade. O que foi feito atrapalhou meu processo e quebrou meu tesão, e eu não estou a fim de ficar tendo esse tipo de conversa", disse para Jonas, que alegou ter ficado irritado e, em conversa com Alberto Cowboy, deixou claro que não tem medo de Babu.\nBBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada da edição\nSaiba como foi o primeiro Sincerão do BBB 26