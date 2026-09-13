-Vídeo Leonardo (1.3455604)\nOs netos do cantor Leonardo, José Leonardo, de 2 anos, e Maria Alice, de 5, roubaram a cena durante o show do avô no Festival Buteco Goiânia 2026, realizado no sábado (12), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os dois entraram no palco e dançaram com as bailarinas durante a apresentação. O momento foi compartilhado nas redes sociais pela produtora do cantor Zé Felipe, pai de José Leonardo, Letícia Mundim (veja o vídeo acima).\nO pequeno José Leonardo entrou no palco no colo da babá, Rafaella Karolline. Enquanto Leonardo cantava, ele ficou atento ao carinho recebido.\nFuncionárias de Leonardo pedem ingressos para show de Gusttavo Lima e reação do cantor diverte; vídeo\nLeonardo relembra piada sobre Faina feita no Faustão e pede desculpas quase 20 anos depois\nLeonardo ganha guitarra de presente de Hugo, da dupla com Guilherme, e agradece: 'Cantar uma música para você'