A expectativa dos brasileiros era enorme. Depois de uma temporada de ouro nos festivais e premiações, a sensação geral era de que a estatueta mais cobiçada do cinema mundial estava logo ali para arrematar uma trajetória brilhante. Desta vez, porém, o troféu não veio. Indicado em quatro categorias (Melhor Filme, Ator, Melhor Elenco e Filme Internacional), O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, terminou o Oscar 2026 sem levar prêmios na cerimônia realizada neste domingo (15), em Los Angeles (EUA). Depois de 2025, ficamos mal-acostumados e agora é esperar 2027. Uma Batalha Após a Outra foi o grande vencedor da noite, com seis estatuetas, das 13 indicações às quais concorria.\nMuitos sites especializados apostavam nas últimas semanas que O Agente Secreto sairia da festa sem nenhum Oscar. A primeira derrota foi em Melhor Elenco, novidade nesta edição do prêmio. O filme de Kleber Mendonça Filho perdeu para Uma Batalha Após a Outra. Wagner foi um dos apresentadores da categoria. O ator disse que Gabriel Domingues conseguiu selecionar bem os atores para papéis de destaque e papéis menores, com rostos que pareciam ter vindo dos anos 70. “Parabéns”, disse Wagner, em português, no final de seu discurso.