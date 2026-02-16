O longa brasileiro O Agente Secreto venceu neste domingo (15) o Film Independent Spirit Awards na categoria Melhor Filme Internacional. Esta foi a terceira indicação do diretor Kleber Mendonça Filho à premiação e sua primeira vitória. Em sua fala, ele dedicou o prêmio a programadores de cinema e jovens cineastas de todo o mundo.\nEles têm a chance de fazer filmes emocionante sobre a vida, sobre pessoas, sobre seu bairro. Cinema é uma manifestação da própria memória e um ato político”, destacou, citando ainda o ator alemão Udo Kier, que integrou a equipe de O Agente Secreto e morreu em novembro de 2025.\nO Agente Secreto é indicado para quatro categorias do Oscar\nWagner Moura vence o Globo de Ouro de melhor ator pelo filme 'O Agente Secreto'\n'O Agente Secreto' é eleito o melhor filme de 2025 pelo Hollywood Reporter